Политика Порошенко ответил на предложение Путина по миротворцам

2018-09-24 17:30 273

Президент Петр Порошенко назвал "очковтирательством" предложение российского лидера Владимира Путина о размещении миротворцев на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post, сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

По его словам, в то время, как Украина предлагает создать на Донбассе настоящую миротворческую миссию ООН, предусматривающую расположение международных контингентов по всей зоне ведения боевых действий, Путин хочет ограничиться сопровождением международных наблюдателей.

"Путин предлагает что-то вроде миссии сопровождения международных наблюдателей. Это - нечто совсем другое. Путину важно сохранить присутствие в Украине российских войск, что он официально отрицает. И чтобы российская граница оставалась открытой для возможности отправки подкрепления", - считает украинский президент.

"Такая миссия является простым очковтирательством", - добавил он.

Как сообщалось, 17 марта президент Петр Порошенко выразил надежду, что новое правительство Ангелы Меркель будет способствовать в вопросе введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

Предполагается, что для того, чтобы остановить войну на Донбассе, нужен контингент в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских.