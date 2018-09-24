Заморозит всю Украину: синоптик анонсировала мощный антициклон

В ночь на 25 сентября на западе Украины ожидаются заморозки, которые через сутки распространятся местами на большинство областей.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, это связано с тем, что с Атлантики будет давить антициклон под названием Schorse.
"Антициклон выметет осадки и облачность из Украины, прогонит циклон, а тогда ясное небо будет способствовать образованию заморозков", - пояснила она.
По прогнозу Диденко, 25 сентября в Украине удержится влажная погода, дожди будут преимущественно небольшие, а иногда просто облачно. В Карпатах возможен мокрый снег.
Северо-западный ветер будет порывистым, до штормового. Дневная температура воздуха ожидается низкой, +10 +15 градусов.
Самым привлекательным синоптическим днем ожидается пятница, 28 сентября, - солнце и +20 градусов.