Украина Заморозит всю Украину: синоптик анонсировала мощный антициклон

2018-09-24 19:00 381

 

В ночь на 25 сентября на западе Украины ожидаются заморозки, которые через сутки распространятся местами на большинство областей.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, это связано с тем, что с Атлантики будет давить антициклон под названием Schorse.

"Антициклон выметет осадки и облачность из Украины, прогонит циклон, а тогда ясное небо будет способствовать образованию заморозков", - пояснила она.

По прогнозу Диденко, 25 сентября в Украине удержится влажная погода, дожди будут преимущественно небольшие, а иногда просто облачно. В Карпатах возможен мокрый снег.

Северо-западный ветер будет порывистым, до штормового. Дневная температура воздуха ожидается низкой, +10 +15 градусов.

Самым привлекательным синоптическим днем ожидается пятница, 28 сентября, - солнце и +20 градусов.

 

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