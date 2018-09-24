Украина В Украине могут исчезнуть книги отзывов и предложений

2018-09-24 18:00 165

Минэкономразвития предлагает отменить требования по ведению Книги отзывов и предложений для всех предприятий розничной торговли и ресторанов. Соответствующий проект постановления КМУ "О внесении изменения в Порядок осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров" обнародован на сайте МЭРТ.

В частности, министерство предлагает отменить необходимость ведения Книги отзывов и предложений для субъектов хозяйствования розничной торговли и ресторанного хозяйства.

Как отметили в МЭРТ, это позволит:

уменьшить расходы бизнеса на администрирование такого устаревшего и неэффективного инструмента как Книга отзывов и предложений;

исключить привлечение субъектов хозяйствования к ответственности за отсутствие на предприятиях розничной торговли (заведениях ресторанного хозяйства) Книги отзывов и предложений и за несоблюдение порядка ее ведения;

улучшить бизнес-климат.

По оценке Минэкономразвития, расходы администрирования ведения Книги отзывов и предложений (приобретение, оформление, администрирование, хранение и т.п.) уменьшатся на 517 грн в год для одного субъекта розничной торговли и ресторанного хозяйства. Для всех таких субъектов экономия составит 122 млн 992 тыс. 749 грн.

При этом, остаются требования к уголку потребителя, в котором размещается информация о наименовании владельца или уполномоченного им органа, адреса и номера телефонов органов, обеспечивающих защиту прав потребителей.

Минэкономразвития отмечает, что ведение Книги отзывов и предложений уже устарело. Ведь сегодня, в Украине достаточно действенных инструментов для защиты прав потребителей (возможность обратиться в Госпродпотребслужбу, на правительственную телефонную горячую линию, в Государственную фискальную службу, к местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, суда и т.д.), а также технических возможностей для оставления отзывов и предложений в сети интернет (на сайте предпринимателя или на других независимых сайтах, где можно оставить отзыв на любую компанию), что является более эффективными способами, поскольку в условиях рыночной конкуренции, предприниматели сами заинтересованы в улучшении качества обслуживания клиентов.

Напомним, Минэкономразвития будет жестче проверять туроператоров.