Политика Сенцова избрали почетным гражданином Парижа

2018-09-24 20:30 354

 

Муниципальный совет Парижа проголосовал за присвоение незаконно удерживаемому в российской тюрьме режиссеру Олегу Сенцов звания почетного гражданина города.

Как сообщает мэр Парижа Анн Идальго, решение принято 24 сентября.

"Я благодарна парижскому совету, который единогласно поддержал почетное гражданство Сенцова. Париж всегда будет на стороне защитников индивидуальной свободы, свободы высказываний и демократии", - написала Идальго, напомнив, что ранее портрет Сенцова был размещен на фасаде мэрии города.

Звание почетного гражданина Парижа было учреждено в 2001 году, оно присваивается муниципальным советом за вклад в развитие демократии, за уважение прав человека и его свобод.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.

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