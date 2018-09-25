Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: На Донбассе растет число прицельных обстрелов и провокаций

2018-09-25 10:44 240

На протяжении прошлых суток, 24 сентября, ситуация в зоне ООС была напряженной, но полностью контролируемой Объединенными силами.

Как сообщает штаб ООС, сепаратисты 27 раз открывали огонь по позициям наших войск. Враг дважды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сепаратисты осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Зайцево, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 82 калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120 калибра противник применил вблизи Южного, что на горловском направлении. По опорному пункту украинских войск возле Крымского на луганском направлении враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. А по защитникам Водяного сепаратисты применили вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино. Потерь среди украинских защитников нет.

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