Политика В здании парламента провели обыск из-за визита российского чиновника

2018-09-25 14:43 132

В здании парламента Норвегии провели обыск после задержания по подозрению в шпионаже россиянина, который оказался работником парламента РФ.

"Сотрудники органов безопасности Норвегии обыскали здание парламента страны на предмет наличия прослушивающих устройств после того, как в аэропорту Осло по подозрению в шпионаже был задержан сотрудник аппарата российского Совета Федерации Михаил Бочкарев, участвовавший в парламентском международном семинаре 20 и 21 сентября", - сообщает DW.

Спецслужбы также должны проверить, не пытался ли россиянин взломать мобильные телефоны депутатов или других участников семинара.