Украина Почти каждая вторая компания в Украине платит зарплаты в конвертах

2018-09-27 10:12 219

В Украине за восемь месяцев 2018 года Госфискальная служба выявила 5,1 тысяч неофициально трудоустроенных работников.

Как сообщается на сайте ведомства, за январь-август работниками ГФС установлены нарушения налогового законодательства у 46% проверенных субъектов хозяйствования.

По результатам проверок в бюджет доначислено почти 642 млн грн налога на доходы физических лиц, 173 млн грн единого взноса и 28 млн грн военного сбора.

Представители ГФС также входят в состав рабочих групп по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения, созданных по инициативе местных органов исполнительной власти, осуществляющих обследование производственных, торговых помещений юридических и физических лиц, мест осуществления предпринимательской деятельности.

По результатам этих мероприятий работодатели дополнительно заключили 39,7 тысяч трудовых договоров с наемными работниками. За указанный период по результатам контрольно-проверочной работы выявлены 138 граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.

Кроме этого, по результатам других принятых мер к государственной регистрации привлечены 10,9 тысяч граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации. В бюджеты дополнительно уплачено 11,2 млн грн налога и сбора и 14 млн грн единого взноса.