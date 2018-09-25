Украина В Украине отменили запрет на использование легких дронов с фотокамерами

2018-09-26 14:15 210

Госавиаслужба пересмотрела ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов без предварительного согласования. 

"Теперь можно будет летать дронам весом до 20 килограммов с разрешенной высотой полетов до 120 метров. При этом дальность полетов "в зоне видимости" (VLOS) будет без ограничений. Пока еще запрещены полеты дронов без предварительного согласования над скоплениями людей на свободном пространстве и над местами плотной застройки", – сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на данные Госавиаслужбы.

Напомним, ранее Госавиационная служба установила ограничения на полеты беспилотников весом до 2 кг.

Внефракционный нардеп, член антикоррупционного комитета ВР Борислав Береза писал, что в связи с введенными правилами журналисты не смогут снимать имения чиновников, а также протесты, марши и любые массовые мероприятия.

В Госавиаслужбе сообщали, что ограничения полетов беспилотников связаны с обеспечением безопасности, а Временный порядок использования воздушного пространства приняли, так как утратил силу документ, который ранее регулировал использование воздушного пространства Украины.

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