Украина В КГГА рассказали, когда в столице появится горячая вода

2018-09-25 18:06 540

 

В течение недели котельные столицы получат газ - и киевлянам восстановят горячее водоснабжение. Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев на заседании коллегии горадминистрации.

По словам чиновника, заключение договора на голубое топливо зависит от государственной субвенции, которая должна поступить на днях. Также Пантелеев добавил, что 98% домов коммунальной собственности получили паспорт готовности к отопительному сезону, тогда как только половина жилого фонда ОСМД и ЖСК подготовились к зиме.

Сейчас в Киеве заканчиваются испытания теплосетей. В общем коммунальщики ликвидировали более 5 тысяч повреждений на трубопроводах и заменили около 15 километров сетей.

"Мы ожидаем транш в 729 миллионов, чтобы сбалансировать задолженность и избавиться штрафных санкций, которые насчитывал "Нафтогаз". Мы должны в течение ближайшей недели, если получим средства от государственного бюджета, заключить договора на газоснабжение и восстановить работу теплоэнергетики", - сообщил заместитель мэра.

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