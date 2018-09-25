Политика В МИД России возмутились из-за ежегодного послания Порошенко

2018-09-25 21:00 432

Министерство иностранных дел РФ выразило возмущение ежегодным посланием украинского Президента Петра Порошенко, с которым глава государства выступил в Верховной Раде 20 сентября, а также из-за заявления главы МИД Украины Павла Климкина по акватории Азовского моря и Керченского пролива. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Да, Президент Украины П.Порошенко, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде, посвятил большую часть своего выступления "отчету о борьбе с Россией". Язык украинского лидера изобиловал русофобскими пассажами. Нашу страну опять обвинили во всех мыслимых и немыслимых грехах, а Украину выставили почти форпостом "демократического мира", - заявили в российском МИДе.

Возмущение дипведомства вызвали и сообщения о прекращении действия Договора о Дружбе с РФ, а также процесс создания Украинской автокефальной церкви.

"Мифические угрозы со стороны Москвы мерещатся и министру иностранных дел П.Климкину. На этот раз он серьезно озаботился проблемой "российского господства" в акваториях Азовского моря и Керченского пролива и якобы нарушением там прав Украины. Обвинил российскую сторону в блокировании украинских портов и ограничении свободы мореплавания", - заявили в министерстве.



МИД РФ обвинил киевское руководство в том, что оно "делает ставку на мгновенный популистский эффект, игнорируя долгосрочные стратегические интересы собственной страны".



В министерстве также выразили надежду, что исторический выбор относительно отношений двух соседних государств делать должны не политики, а народ Украины.