Рева рассказал, как оформить субсидию при доходе ниже «минималки»

Украинцам, чьи доходы составляют меньше минимальной зарплаты, не могут законно отказать в субсидии.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, пишет Сегодня.
«Отказ в субсидии тем гражданам, чьи доходы меньше минимальной зарплаты, является неправомерным. Они могут обратиться в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий «, – объяснил Рева.
Рева добавил, что важным также является, уплачивается ли единый социальный взнос (ЕСВ).
«Если ЕСВ уплачивается в полном объеме, Комиссия посчитает в доход три или даже один прожиточный минимум, в зависимости от социального положения человека, и рассчитает размер субсидии. Если ЕСВ не уплачивается по вине работодателя, граждане могут оформить субсидию на общих условиях, без рассмотрения дела Комиссией. Субсидию в таких случаях рассчитывают на основе реально полученных доходов, то есть с учетом минимальной заработной платы», – отмечают в Минсоцполитики.
Напомним, ранее Рева разъяснял, что новый порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не содержит требований выписывать граждан, которые не проживают по месту регистрации. Министр отметил, что субсидия зависит от фактического количества проживающих в домохозяйстве, а не от числа прописанных.
Как известно, в конце апреля 2018 года Кабмин внес изменения в программу предоставления субсидий:
если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать;
необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры;
с 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.
безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума – 5286 грн.
Цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначение государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.
Как сообщала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, после роста цен на газ для населения субсидиями будут обеспечены все, кто имеет на них право и в них нуждается.
«Точно могу сказать, что субсидий и в 2018 году, и в 2019 году однозначно хватит. Это то, за чем Министерство социальной политики вместе с Министерством финансов будет следить», – сказала Маркарова.