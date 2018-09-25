Политика Стало известно, о чем будет говорить Порошенко на Генассамблее ООН

2018-09-25 17:55 420

 

У Президента Украины Петра Порошенко запланировано много двусторонних встреч с лидерами иностранных государств на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом в сети Facebook сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко.

“В Нью-Йорке началась 73 сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Украинскую делегацию традиционно возглавляет Президент. Кроме ключевого выступления с трибуны ООН, который состоится в среду, Порошенко будет иметь на полях Ассамблеи много двусторонних встреч с лидерами европейских стран, стран Африки и Азии, другими высокопоставленными, украинской диаспорой... Планируются в эти несколько дней и другие важные мероприятия, которые пока пусть остаются определенной интригой”, — написала И.Геращенко.

Кроме того, нардеп добавила, что основной темой выступлений и встреч Петра Порошенко будет “политика безопасности и гуманитарная ситуация на Донбассе и в Крыму”.

“Очевидно, что основной проблематикой всех выступлений и встреч Президента будет политика безопасности и гуманитарная ситуация в Донбассе и в Крыму, перспективы введения миротворческой миссии на Донбасс. На двусторонних встречах особое внимание будет уделяться активизации торгово экономического сотрудничества”, - резюмировала И.Геращенко.

Напомним, Президент Петр Порошенко прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, где примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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