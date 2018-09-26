Политика Порошенко в ООН призвал не медлить со вводом миротворцев на Донбасс

2018-09-26 09:10 105

Президент Украины убежден, что миротворческая операция под эгидой Организации Объединенных Наций поможет восстановить суверенитет и территориальную целостность страны.

"Я уверен в том, что многосторонняя миротворческая операция с мандатом ООН с четкой целью восстановить суверенитет Украины и ее территориальную целостность могут стать решающим фактором по прекращению страданий (от российской агрессии) украинского народа. Мы исходим из того, что нет лучшего способа, чем направить такую операцию под эгидой ООН", – заявил Порошенко на мероприятии высокого уровня по поддержке миротворческой деятельности ООН в Нью-Йорке.

Президент такжне высказал благодарность Германии, Франции и США "за мобилизацию международной поддержки этой инициативы".

"Только Россия выступает против миротворцев – одна из причин в том, что Кремль боится. Он боится, что миротворцы захватят российских военных на всей оккупированной территории, он боится также потерять контроль над украинско-российской границей", – сказал Порошенко.

Президент напомнил, что обратился в ООН с просьбой развернуть миротворческие силы на Донбассе, но его просьба не была удовлетворена.

По словам Порошенко, согласно данных ООН жертвами войны на Донбассе стали свыше 35 тысяч человек, из них более 10 тысяч погибших. Глава украинского государства отметил, что количество внутренне перемещенных лиц превышает 1,5 млн человек.