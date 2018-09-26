Политика Порошенко в ООН призвал не медлить со вводом миротворцев на Донбасс

2018-09-26 09:10 105

Президент Украины убежден, что миротворческая операция под эгидой Организации Объединенных Наций поможет восстановить суверенитет и территориальную целостность страны. 

"Я уверен в том, что многосторонняя миротворческая операция с мандатом ООН с четкой целью восстановить суверенитет Украины и ее территориальную целостность могут стать решающим фактором по прекращению страданий (от российской агрессии) украинского народа. Мы исходим из того, что нет лучшего способа, чем направить такую операцию под эгидой ООН", – заявил Порошенко на мероприятии высокого уровня по поддержке миротворческой деятельности ООН в Нью-Йорке.

Президент такжне высказал благодарность Германии, Франции и США "за мобилизацию международной поддержки этой инициативы".

"Только Россия выступает против миротворцев – одна из причин в том, что Кремль боится. Он боится, что миротворцы захватят российских военных на всей оккупированной территории, он боится также потерять контроль над украинско-российской границей", – сказал Порошенко.

Президент напомнил, что обратился в ООН с просьбой развернуть миротворческие силы на Донбассе, но его просьба не была удовлетворена.

По словам Порошенко, согласно данных ООН жертвами войны на Донбассе стали свыше 35 тысяч человек, из них более 10 тысяч погибших. Глава украинского государства отметил, что количество внутренне перемещенных лиц превышает 1,5 млн человек.

Еще по теме

В МИД России возмутились из-за ежегодного послания Порошенко

2018-09-25 21:00 570

Стало известно, о чем будет говорить Порошенко на Генассамблее ООН

2018-09-25 17:55 537

Украина и РФ близки к компромиссу по миротворцам – Марчук

2018-09-25 16:30 372

"Очковтирательство" - Порошенко ответил на предложение Путина по миротворцам

2018-09-24 17:30 735

Еще новости в разделе "Политика"

В Госдепе США подняли спорную тему проведения новых выборов в зоне ООС

2018-09-26 09:42 378

Порошенко в ООН призвал не медлить со вводом миротворцев на Донбасс

2018-09-26 09:10 105

Гройсман еще 5 лет хочет быть премьером, обещает хорошо ремонтировать дороги

2018-09-26 08:09 129

Госдеп: если Украина пожелает вступить в НАТО, Вашингтон не будет против

2018-09-25 21:30 480
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Госдепе США подняли спорную тему проведения новых выборов в зоне ООС 2018-09-26 09:42 378
Порошенко в ООН призвал не медлить со вводом миротворцев на Донбасс 2018-09-26 09:10 105
Гройсман еще 5 лет хочет быть премьером, обещает хорошо ремонтировать дороги 2018-09-26 08:09 129
Госдеп: если Украина пожелает вступить в НАТО, Вашингтон не будет против 2018-09-25 21:30 480

Лента

фото 10:11 Скоростной поезд "Интерсити" на переезде уничтожил Славуту с людьми
09:42 В Госдепе США подняли спорную тему проведения новых выборов в зоне ООС
09:10 Порошенко в ООН призвал не медлить со вводом миротворцев на Донбасс
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:41 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:09 Гройсман еще 5 лет хочет быть премьером, обещает хорошо ремонтировать дороги
21:30 Госдеп: если Украина пожелает вступить в НАТО, Вашингтон не будет против
21:00 В МИД России возмутились из-за ежегодного послания Порошенко
20:30 Ученые назвали способ регулировать собственное давление
20:00 Рева рассказал, как оформить субсидию при доходе ниже «минималки»
19:30 Усик рассказал, почему согласился на бой с Беллью