Политика США поддержали предоставление автокефалии Украинской церкви

2018-09-26 10:43 228

США поддерживают предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Соединенные Штаты уважают способность украинских православных религиозных лидеров и последователей осуществлять автокефалию в соответствии с их убеждениями. Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что США продолжают неизменную поддержку Украины перед лицом российской агрессии на востоке Украины и российской оккупации Крыма.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Украинская церковь получит автокефалию, потому что это ее право. Он добавил, что не боится угроз России в отношении предоставлении Томоса Украине.