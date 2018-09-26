Украина КАРТА В зоне ООС на Донбассе от ообстрелов сепаратистов пострадали пятеро солдат ВСУ

2018-09-26 11:12 201

На протяжении суток ситуация в зоне ООС оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как сообщили в штабе ООС, сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В течение минувших суток противник осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Новолуганское, Зайцево, Пески, Тарамчук, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, из миномета калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

В ходе боевых действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское из гранатометов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.