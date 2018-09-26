Украина 31 октября замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг покинет свой пост

2018-09-27 13:15 69

Александр Хуг уходит с поста заместителя главы Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Совета Европы  ОБСЕ). 

"ОБСЕ не карьерная организация, работать в ее структурах можно не более десяти лет. Я достиг этого предела и поэтому покидаю свой пост", - признался Хуг журналистам, уточнив, что его миссия завершается 31 октября.

При этом Хуг отказался назвать имя своего преемника.

"Это решение будет приниматься руководством ОБСЕ, и я не могу его комментировать. Нужно подождать, пока новый человек вступит в должность", - отметил Хуг.

Замглавы СММ ОБСЕ выразил сожаление, что работа СММ не приблизила стороны к решению конфликта на Донбассе.

"К сожалению, проделанная СММ работа свидетельствует о том, что стороны не выполнили даже базовых обещаний, которые были ими даны в рамках минских соглашений", - подчеркнул он.

Напомним, Александр Хуг в конце марта 2014 года стал работать в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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