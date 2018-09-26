Мир Забастовка в Ryanair: в 6 странах Европы срочно отменены 190 рейсов

2018-09-27 09:11 225

Сотрудники лоукоста Ryanair объявили о проведении в пятницу, 28 сентября, очередной забастовки.

Как сообщает ВВС, забастовка пройдет в 6 странах Европы - Испании, Италии, Бельгии, Нидерландах, Португалии и Германии. Из-за нее уже были отменены 190 рейсов, свои планы пришлось менять 30 тысячам пассажиров.

Бастующие бортпроводники требуют улучшения условий труда и повышения заработных плат.

Ранее пилоты Ryanair провели самую крупную в истории компании забастовку, затронувшую 55 тысяч пассажиров. Тогда компании пришлось отменить 400 рейсов.

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