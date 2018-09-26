Политика Почему современный мир скатывается в конфликты, войны и терроризм

2018-09-26 15:16 192

Как Декларация о мире и прекращении войн (DPCW) может прекратить войны во всем мире, объединить человечество и обеспечить устойчивый длительный международный мир, а также какова роль во всем этом принадлежит Организации Объединенных Наций.

Обо всем этом во время Саммита мира HWPL (PeaceSummitHWPL), состоявшемся в Сеуле, рассказал Иво ЙОСИПОВИЧ, президент Хорватии (2010-2015 годы), который в своей стране войдет в историю достигнутым успехом в евроинтеграции. Именно во время его президентской каденции Хорватия официально вступила в Евросоюз (2013 год).

На международной арене Иво Йосипович известен как член Комитета мира HWPL по международному праву, а также один из тех, кто наиболее последовательно продвигает DPCW, начиная с момента ее провозглашения и через всю многоступенчатую процедуру международно-правового признания на уровне ООН.

- Международная общественная организация HWPL только за несколько предыдущих лет, то есть со времени провозглашения Декларации о мире (DPCW), получила огромное признание в качестве предвестника мира, значительно укрепив свой имидж в качестве одной из наиболее влиятельных организаций, принимающих активное участие в распространении культуры мира во всем мире. На мой взгляд, это превосходная благородная цель – объединять всех тех, кто хочет установить мир на нашей планете. Тем более, что в разных странах есть много активистов, которые ведут борьбу за мир. Многие из них этих активистов с большим энтузиазмом принимают активное участие в деятельности HWPL.

История человечества за множество веков полна разных войн, кровопролитных конфликтов. И сегодня по-прежнему в войнах гибнет множество людей. Ко всему, сюда можно также добавить и современные вызовы международной безопасности, когда очень много людей гибнет в результате терактов. Когда же те или иные войны заканчиваются и происходит переход к постконфликтному урегулированию, на первый план выходят разного рода международные организации, которые проявляют свои инициативы к сохранению мира.

Однако, к сожалению, человечество очень мало извлекает уроков из своего опыта. Во многих странах мира правители по-прежнему продолжают принуждать своих граждан к страданиям и лишениям войн. В результате, мы снова и снова видим, как возникают новые конфликты и постоянно происходит эскалация конфликтов.

Отсюда ключевой вопрос: как достичь длительного и устойчивого мира?

Как профессор права, а также политик с большим опытом работы с международными законами, я на эту тему уже более пяти лет выступаю с лекциями на разных конференциях. И все мои лекции сосредоточены прежде всего, на том, насколько важнообеспечить и защитить мир, а также о международной ответственности в отношении тех военных преступников, которые издеваются над людьми, способствуют возникновению войн, геноцидов.

Когда-то ООН была создана с идеей сохранения мира во всем мире. Для достижения этой цели в Уставе Организации было закреплено ряд гарантий, было также принято множество международно-правовых конвенций, соглашений, резолюций. Очень часто эти документы показывали эффективность на практике. Но не всегда.

К сожалению, войны до сих пор не запрещены.

Каждый день мир скатывается во все большие в конфликты, распри, войны, терроризм. Ко всему, сюда же добавим, что сегодня в мире не только разрабатывается, но и производится запрещенное оружие массового поражения. С одной стороны, в Уставе ООН гарантировано обеспечение международной безопасности, а также защита прав и свобод мирного населения. Но с другой стороны, к сожалению, простые люди на практике очень маломогут воспользоваться этими гарантиями. Особенно, в обстановке войн. У многих людей складывается даже впечатление, что достигнуть устойчивого длительного мира невозможно. Но надежда есть.

Декларация о мире и прекращении войн, которую продвигает HWPL, как раз и называет те условия, при которых может начаться эра устойчивого длительного мира. Эта декларация была подготовлена профессиональными международниками, юристами. С каждым годом все больше и больше политических и религиозных лидеров мира узнают оДекларации. Кроме того, в широкой международной общественности растет осознание ее значимости, а также необходимости действий для того, чтобы добиться мира для всего человечества. По сути, все те люди, которые поддерживают декларацию,являются посланниками мира, проявляют большую волю к достижению мира, распространяют дух декларации в разных сферах деятельности.

Вместе с тем, все еще много людей, которые считают, что в современном мире наша миссия является невозможной. Особенно, в условиях, когда война по-прежнему воспринимается многими политиками в качестве одного из средств достижения своих целей. И конечно, идея «вечного мира» на этом фоне может восприниматься как утопия. Это одна из причин, почему мы решительно настроеныпродолжать борьбу за мир. Чтобы не только наше поколение, но и все последующие поколениявнесли максимальный вклад в установление длительного мира.

HWPL ровно год назад тоже проводила Саммит мира. Хотя тогдашняя международная обстановка была качественно другой, чем на данный момент. Так, ровно год назад на Корейском полуострове были очень актуальны проблемы противодействия ядерным военным угрозам. Особенно, после того как в КНДР было проведено шестое испытание ядерной бомбы. Однако, с тех порнапример, Межкорейский саммит, состоявшийся в апреле нынешнего года, многим из нас подал надежду, что мир во всем мире, действительно, возможен. А сейчас, как раз в эти дни, в Пхеньяне проходит еще один Межкорейский саммит. Желаю, чтобы этот саммит стал еще одним фактором к укреплению международной безопасности, а также достижению устойчивого и длительного мира.

Для нас очень важно, чтобы ООН приняла на основе Декларации о мире (DPCW) международно-правовую резолюцию. И тогда многие усилия, предпринимаемые для достижения мира, станут реальностью. Накануне, Декларация о мире получила первую официальную поддержку на уровне суверенных национальных государств. А сейчас, во время нынешнего саммита, будет составлен конкретный план, как расширить поддержку национальных государств и сделать конкретные шаги к имплементации норм DPCW.

Перед нами, посланниками мира, предстоит очень много работы, чтоб продвинуть достижение мир на основе принципов Декларации. Но мы являемся не только посланники мира. Мы также должны быть творцами мира.

Каждый саммит я завершаю свое выступление главным тезисом: «Пусть свет воцарится над темнотой и пусть в мире воцарится мир». Потому что там, где мир – там и есть свет.

WeareOne. И в единстве мы сможем достичь наши победы.

Подготовил Игорь ШЕВЫРЕВ.