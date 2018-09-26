Политика Главу УПЦ МП Онуфрия внесли в базу "Миротворца"

2018-09-26 17:30 129

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий (светское имя Орест Березовский) попал в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец".

Об этом свидетельствуют данные на сайте.

Запись внесена 25 сентября в 19:53.

Ресурс объясняет это тем, что в тот же день, 25 сентября, УПЦ МП потребовало, чтобы экзархи, присланные Константинополем в рамках начала процедуры предоставления УПЦ КП, покинули Украину. Кроме того, 23 сентября Онуфрий отказался от встречи с этими экзархами.

Также "Миротворец" припомнил Онуфрию, как 8 мая 2015 года тот отказался встать в Верховной Раде во время произнесения президентом Украины имен героев, отличившихся в зоне АТО.

20 сентября в базу "Миротворца" попал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Вселенский патриархат решил предоставить Украине автокефалию. 7 сентября вселенский патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве.

В Русской православной церкви возмутились и протестуют против этого, считая такие действия "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

В РПЦ объявили, что теперь не будут упоминать вселенского патриарха в молитвах. Некоторые клирики российской церкви заявили, что Москва пошла по пути раскола православия.

Экзархи – архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Илларион Эдмонтонский из Канады – заявили, что их цель – объединить украинские православные церкви, и по состоянию на 17 сентября они уже назначили встречи в Украине.