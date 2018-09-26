Украина В Украине внезапно увеличили число призывников

2018-09-26 18:00 270

Кабинет министров утвердил численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу в октябре-декабре 2018 года.

Согласно решению правительства, в ходе осенней призывной кампании на военную службу планируют привлечь почти 18 тысяч человек.

В частности, в Вооруженные силы Украины поступят 9010 призывников, в Государственную спецслужбу транспорта – 900, в Национальную гвардию – 6500, в Государственную пограничную службу – 1550. На проведение осеннего призыва выделят 65 миллионов гривен.