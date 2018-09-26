Политика Чехия не будет раздавать гражданство жителям Закарпатья - посольство

2018-09-26 21:30 111

 

Чешские дипломаты назвали спекуляциями информацию о «раздаче чешского гражданства».

У Чехии нет намерения раздавать гражданство жителям Закарпатской области и она не делала этого раньше.

Об этом сообщает посольство Чехии в Украине. «Посольство Чешской Республики в Украине настойчиво отрицает спекуляции, которые в последние дни появились в украинских медиа и к которым присоединились и некоторые официальные представители Украины, о том, что Чешская Республика намерена массово «раздавать гражданство бывшим гражданам Чехословакии из современной Закарпатской области», - отметили в посольстве.

«Речь идет о ничем необоснованных и ложных спекуляциях, вытекающих из вполне ложной информации о проекте поправки к закону №186/2013 Sb. «О государственном гражданство Чешской Республики», который находится на обсуждении. Как в действующем законе, так и в предложенном проекте в параграфе 31 совершенно четко указано, что вступление в государственное гражданство упрощенным путем (так называемой «декларации») не может касаться нынешних жителей Закарпатской области Украины (бывшей Подкарпатской Руси, которая была частью межвоенной Чехословакии)», - отмечают чешские дипломаты.

Также посольство процитировало соответствующие чешские законодательные документы: «Согласно декларации о получении государственного гражданства Чешской Республики государственное гражданство Чешской Республики может получить физическое лицо, утратившее чешское или чехословацкое государственное гражданство перед днем вступления в силу этого закона, если речь не идет о лишении чехословацкого государственного гражданства в соответствии с конституционным декретом президента республики «О регуляции чехословацкого государственного гражданства у лиц немецкой и венгерской национальности» или в соответствии с Договором между Чехословацкой Республикой и Союзом Советских Социалистических Республик «О Закарпатской Украине», или если речь не идет о чехословацком государственном гражданине, который до 1 января 1969 года стал, или мог стать государственным гражданином Словацкой Социалистической Республики или Словацкой Республики и до сих пор является ее гражданином». «Из вышеупомянутого четко следует, что данная поправка к закону №186/2013 Sb. не предусматривает и не разрешает ни массового предоставления гражданства ЧР, ни чешских паспортов жителям Закарпатья», - добавили в диппредставительстве Чехии.

 

 

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