Украина Число отравившихся водой в Макеевке Донецкой области возросло

2018-09-27 12:14 165

Число пострадавших от отравления в Макеевке Донецкой области возросло до 43 человек, ранее сообщалось о 39 госпитализированных. Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в эфире телеканала 112.

"Сегодня мне сообщили о еще четырех случаях госпитализации взрослых людей. Информацию снова блокируют, не дают что-то узнать, скрывают масштабы трагедии, считаю, что они намного больше. У медиков в Макеевке очень сложная ситуация, не хватает лекарств", - сказал он.

Лисянский отметил, что по данным медиков, отравление водой - это самое сложное отравление. По его словам, сепаратисты "ДНР" сейчас не контролируют ситуацию.

"Люди берут воду из колодцев, покупают воду в магазинах. Ситуация напряженная. Считаю, надо быстро реагировать, завозить воду, помогать местным жителям. Но оккупанты прямо сейчас отходят от ситуации", - добавил представитель омбудсмена.