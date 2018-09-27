Украина На украинских АЗС творится нечто пугающее: свежие данные

2018-09-27 17:00 201

С 26 на 27 сентября ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 10–50 копеек за литр. Об этом сообщает enkorr.

В сети WOG все виды топлива подорожали на 46 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 33,45 грн/л, А-95 — до 34,45 грн/л, А-95+ — до 35,45 грн/л, дизельное топливо — до 31,95 грн/л.

Все виды топлива на станциях SOCAR подорожали на 30 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 33,29 грн/л, А-95 — до 34,29 грн/л, А-95+ — до 35,29 грн/л, ДТ — до 31,79 грн/л. На 32 коп./л и 30 коп./л повысили стоимость топлив Shell и "Автопорт".

Такие сети, как KLO, "Надежда", "Рур груп", "Азовнефтепродукт" и "Народна" повысили цены на 10–50 коп./л.

Средняя розничная цена ДТ и бензинов по стране 27 сентября выросла на 9 коп./л.

Как отмечается, розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривни по отношению к доллару и евро.