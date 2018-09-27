Политика В ВСУ рассказали, в каком случае призывников будут освобождать от службы в армии

2018-09-27 18:00 135

В Украине законодательство предусматривает около 20 случаев, в которых лицо призывного возраста освобождается от призыва на военно-срочную службу. Об этом сообщил начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования ГУ персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины Валерий Дендебера во время брифинга.

"Хочу сказать, призывникам и родителям сегодня наше государство - наиболее демократическое в отношении предоставления отсрочки от призыва. У нас существует более 20 оснований предоставления отсрочки и семь оснований освобождения от прохождения срочной службы. Кроме того, есть другие случаи, не предусмотренные нормами действующего законодательства", - отметил Дендебера.

Он также подчеркнул, что одним из оснований освобождения от службы является тот факт, что уход в армию усложнит семейное положение.

Кроме того Дендебера напомнил, что с 1 октября по 30 декабря в Украине начинается призывная кампания на срочную военную службу, во время которой планируется призвать и направить в войска 17 960 человек. В этом году запланированное количество призывников увеличено примерно на 3 тысячи человек по сравнению с предыдущей призывной кампанией за счет того, что в Национальной гвардии и пограничной службе этой осенью планируется набрать на 1,5 тысячи человек больше.