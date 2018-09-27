Украина В Украине вскоре введут систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, - МВД

2018-09-27 22:00 144

 

Камеры установят на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.

В Украине скоро внедрят систему автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

"Мы должны запустить систему автоматического контроля, но сделать это не так, как во время прошлой попытки 2007-2010 гг., когда штрафы массово оспаривали в суде из-за отсутствия технического регламента и пробелов в законодательстве. Именно поэтому сегодня мы тщательно выстраиваем всю нормативно-законодательную базу", – сказал Владислав Криклий.

Cистема штрафных баллов за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, должна быть доработана таким образом, чтобы за каждое нарушение был как денежный штраф, так и накопление баллов. После определенного количества которых предусмотрено временное лишение права управления транспортным средством.

Устанавливаться приборы фото- и видеофиксации будут каждым городом отдельно по согласованию с полицией в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках. Обслуживание приборов также будет осуществляться в рамках децентрализации за счет городов.

"Это все происходит в рамках концепции децентрализации. Стоимость одного комплекса видеофиксации варьируется от $10 до $50 тысяч. Города смогут выбирать поставщиков среди большого количества производителей на мировом рынке. А средства от штрафов планируется частично оставлять в местных бюджетах — 20% городу, 50% — в дорожный фонд, 30% — МВД", — рассказал Владислав Криклий.

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