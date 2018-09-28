Мир Резолюцию Совбеза ООН по Сирии подписали главы МИД уже семи стран

2018-09-28 12:43 105

Главы МИД семи стран - Египта, Германии, Франции, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США призвали к скорейшей выработке проекта новой сирийской конституции под эгидой ООН и спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Мы призываем ООН и офис спецпосланника по Сирии для этой цели как можно скорее созвать заслуживающий доверия конституционный комитет с участием всех сторон, который начнет вырабатывать проект новой сирийской конституции и создавать предпосылки для свободных и честных выборов под наблюдением ООН", - сказано в заявлении, подписанном главами МИД стран, необходимо скорейшее политическое решение конфликта в Сирии в рамках резолюции Совбеза ООН 2254.

"Мы призываем спецпосланника ООН по Сирии к тому, чтобы проинформировать Совбез до 31 октября", - сказано в документе, распространенном пресс-службой министерства иностранных дел Германии.

Страны-подписанты входят в так называемую "малую группу" по сирийскому урегулированию.

Авторы документа подчеркивают, что офис спецпосланника ООН располагает соответствующим мандатом генсека организации и полномочиями созвать такой комитет.

В настоящее время "срочно необходимо предпринять активные дипломатические усилия, а международное сообщество государств должно проявить политическую волю, чтобы прекратить конфликт", сказано в тексте заявления. Военного решения сирийского конфликта, подчеркивают авторы документа, не существует.

"Конфликт в Сирии длится более семи лет, стоил жизни сотням тысяч людей (...) те, кто стремится к военному решению, только увеличивают риск опасной эскалации, распространения кризиса в регионе и возникновения обширного кризисного очага", - пишут авторы заявления.