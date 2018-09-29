Политика В сети появилось фото Захарченко за секунду до взрыва

2018-09-29 11:00 279

История со ликвидацией главаря т.н. "Донецкой народной республики" Александра Захарченко в донецком кафе "Сепар" продолжает обрастать подробностями. В сети появились несколько снимков, сделанных с раскадрованного видео камеры наблюдения кафе за секунду до приведения "адской машинки" в действие.

Их опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") на своей странице в Facebook.

Как можно заметить на фото, Захарченко со свитой первым входил в "Сепар", за ним следовал личный телохранитель – Владислав Доценко. Именно они и стали двумя жертвами взрыва бомбы, заложенной у входа в кафе.

Следовавший за главарем боевиков т.наз "ДНР" самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") притормозил (на фото слева), решив показать себя джентльменом, поэтому пропустил даму вперед – разговаривавшая на улице по телефону, а потом входившая в здание кафе руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова получила тяжелейшие ранения, однако выжила. Спустя несколько дней "Ташкент" принял участие в похоронах Захарченко, Волкова же до сих пор пребывает на лечении в больнице.