Политика Олег Сенцов доставлен из колонии в больницу

2018-09-29 11:30 198

 

В пятницу, 28 сентября, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов был вывезен из колонии в городскую больницу для планового обследования.

"В связи с плановым обследованием 28.09.2018 года осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов",- говорится в сообщении пресс-службы управления федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным источника, учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову проведена коррекция лечения.

Еще по теме

Оперная дива Монсеррат Кабалье срочно госпитализирована - стал известен диагноз

2018-09-25 15:16 633

Олег потерял надежду и не знает, сколько еще продержится – сестра Сенцова

2018-09-24 17:00 504

Верховная Рада приняла постановление о выдвижении Сенцова на Нобелевскую премию мира

2018-09-18 21:00 810

Европа потребовала от России освободить Сенцова

2018-09-18 17:30 837

Еще новости в разделе "Политика"

Порошенко: У меня бизнеса в России нет и быть не может

2018-09-29 15:00 72

Лавров рассказал, как в Кремле видят миссию миротворцев на Донбассе

2018-09-29 12:30 186

Олег Сенцов доставлен из колонии в больницу

2018-09-29 11:30 198

В сети появилось фото Захарченко за секунду до взрыва

2018-09-29 11:00 279
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Порошенко: У меня бизнеса в России нет и быть не может 2018-09-29 15:00 72
Лавров рассказал, как в Кремле видят миссию миротворцев на Донбассе 2018-09-29 12:30 186
Олег Сенцов доставлен из колонии в больницу 2018-09-29 11:30 198
В сети появилось фото Захарченко за секунду до взрыва 2018-09-29 11:00 279

Лента

15:00 Порошенко: У меня бизнеса в России нет и быть не может
14:30 Украинцев в октябре ждет дополнительный выходной
14:00 Роналду будет судиться с изданием, которое обвинило его в изнасиловании американки
13:30 Рева объявил, сколько украинцев постоянно работают за рубежом
13:00 "Рана на теле планеты". Порошенко почтил память жертв Бабьего Яра
12:30 Лавров рассказал, как в Кремле видят миссию миротворцев на Донбассе
12:00 В Минобороны рассказали про запуск реестра военнообязанных
11:30 Олег Сенцов доставлен из колонии в больницу
11:00 В сети появилось фото Захарченко за секунду до взрыва
10:30 Зима-2018: синоптик дала шокирующий прогноз