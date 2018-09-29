Политика Олег Сенцов доставлен из колонии в больницу

2018-09-29 11:30 198

В пятницу, 28 сентября, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов был вывезен из колонии в городскую больницу для планового обследования.

"В связи с плановым обследованием 28.09.2018 года осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов",- говорится в сообщении пресс-службы управления федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным источника, учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову проведена коррекция лечения.