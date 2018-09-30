Политика Порошенко: В вопросе миротворцев ООН нет прогресса

2018-09-30 13:00 303

Президент заявил, что не знает, когда будет принято решение о миротворческой миссии ООН на Донбассе, и будет ли принято вообще.

В вопросе введения миротворческой миссии на Донбассе нет прогресса. Об этом в субботу, 29 сентября, заявил президент Петр Порошенко в Харькове на открытии экономического форума Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы.

"Буду откровенным: я не могу сегодня назвать даже приблизительные сроки решения о миротворческой миссии. Даже не могу уверенно прогнозировать, когда это произойдет, и даже факт, что это произойдет. Но это точно то, что нужно Украине", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что миротворческая миссия гарантированно приведет к деэскалации конфликта на Донбассе, разоружению незаконных вооруженных формирований и заставит Россию вывести свои войска.

"Мегасложность этой задачи не означает, что мы не должны настойчиво над этим работать", - сказал он.

Вместе с тем, Порошенко отметил, что Украина, США, Германия и Франция занимают одинаковую позицию по вопросам миротворцев.

"На сегодняшний день Украина, США, Германия Франция имеют настолько общее видение миротворческой миссии на Донбассе, что практически готовы вносить совместную резолюцию на рассмотрение Совбеза ООН. И если Россия воспользуется правом вето, это будет его вызов не только Украине, а всему мировому сообществу", - заявил Порошенко.

Напомним, накануне сообщалось, что "Нормандская четверка" обсуждает миротворцев для Донбасса.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления на Генассамблее ООН призвал ввести миротворцев на Донбасс. Глава государства также обсудил этот вопрос с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.