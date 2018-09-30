Украина Какой будет цена на электричество в Украине

2018-09-30 11:00 501

 

Цена на электроэнергию для населения не вырастет, а тарифы будут стабильными. Это является одним из главных достижений обновленного состава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Кривенко добавила, что Национальный регулятор не видит оснований для повышения цен.

«Регулятором не планируется в ближайшее время повышать цены на электрическую энергию для населения. И изменений, вообще любых изменений розничных цен в течение 2018 года мы не ожидаем. Я надеюсь, что мы будем жить стабильно в этом направлении», – отмечает она.

При этом для бытовых потребителей даже в 2019 году не планируется повышение тарифов.

Так, Европейская ассоциация угля признала, что население страны сэкономило деньги на системе «Роттердам+». При этом цена, хотя и закладывалась в тариф, была предельной.

Поставщикам, в свою очередь, запрещалось повышать цену и поэтому украинцы сэкономили почти 40 млрд гривен.

Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, отметила, что у них «есть выводы экспертиз, которые подтверждают правильность формирования индикативной цены».

Кроме того, Национальным регулятором планируется развивать газовые месторождения и привлекать инвесторов. Также выдавать лицензии поставщикам электроэнергии из альтернативных источников.

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