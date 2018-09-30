Украина В последний день сентября украинцам обещают заморозки

2018-09-30 13:30 300

 

В последний день сентября и в первый день октября на территории ряда областей Украины ожидаются заморозки на почве до -5 градусов и местами в воздухе - до -3 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Ночью 30 сентября - в западных, северных и в Винницкой областях, 1 октября - везде, кроме южных областей - ожидаются заморозки на почве 0... -5 градусов. В Карпатах и ​​на Прикарпатье 30 сентября также местами в воздухе 0... -3", - сообщают синоптики.

В ближайшие дни осадков на территории Украины не ожидается, только переменная облачность. Днем воздух прогреется до +16... +18 градусов, в южных регионах до +20, температура ночью - до+5, на юге до +10 градусов.

Вместе с тем до 30 сентября включительно в Хмельницкой, Винницкой, Донецкой, в большинстве районов Черкасской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Еще по теме

Почему украинцы жалуются на ID-паспорта

2018-09-30 15:00 327

Рева объявил, сколько украинцев постоянно работают за рубежом

2018-09-29 13:30 750

Во сколько обойдется загранпаспорт: украинцам озвучили новые расценки

2018-09-27 20:00 5574

Вслед за Венгрией раздавать украинцам паспорта хочет и Чехия

2018-09-23 12:00 1305

Еще новости в разделе "Украина"

Почему украинцы жалуются на ID-паспорта

2018-09-30 15:00 327

В последний день сентября украинцам обещают заморозки

2018-09-30 13:30 300

Арнольд Шварценеггер едет в Киев

2018-09-30 12:30 285

Украинцам пообещали зарплаты по 15 тысяч гривен

2018-09-30 12:00 384
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Почему украинцы жалуются на ID-паспорта 2018-09-30 15:00 327
В последний день сентября украинцам обещают заморозки 2018-09-30 13:30 300
Арнольд Шварценеггер едет в Киев 2018-09-30 12:30 285
Украинцам пообещали зарплаты по 15 тысяч гривен 2018-09-30 12:00 384

Лента

18:00 Международный фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия» состоялся с рекордом!
15:00 Почему украинцы жалуются на ID-паспорта
14:30 Сербия привела армию в полную боевую готовность: что происходит
14:00 Песков объяснил ситуацию с введением миротворцев на Донбасс
13:30 В последний день сентября украинцам обещают заморозки
13:00 Порошенко: В вопросе миротворцев ООН нет прогресса
12:30 Арнольд Шварценеггер едет в Киев
12:00 Украинцам пообещали зарплаты по 15 тысяч гривен
11:30 Украина требует допустить своих врачей к Сенцову
11:00 Какой будет цена на электричество в Украине