Украина В последний день сентября украинцам обещают заморозки

2018-09-30 13:30 300

В последний день сентября и в первый день октября на территории ряда областей Украины ожидаются заморозки на почве до -5 градусов и местами в воздухе - до -3 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Ночью 30 сентября - в западных, северных и в Винницкой областях, 1 октября - везде, кроме южных областей - ожидаются заморозки на почве 0... -5 градусов. В Карпатах и ​​на Прикарпатье 30 сентября также местами в воздухе 0... -3", - сообщают синоптики.

В ближайшие дни осадков на территории Украины не ожидается, только переменная облачность. Днем воздух прогреется до +16... +18 градусов, в южных регионах до +20, температура ночью - до+5, на юге до +10 градусов.

Вместе с тем до 30 сентября включительно в Хмельницкой, Винницкой, Донецкой, в большинстве районов Черкасской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.