Мир Сербия привела армию в полную боевую готовность: что происходит

2018-09-30 14:30 294

Президент Сербии Александар Вучич перевел армию в состояние полной боеготовности из-за ситуации на севере Косова.

Об этом сообщает TANJUG со ссылкой на источник в администрации президента. Приказ был направлен в Генеральный штаб ВС Сербии после того, как 60 косовских силовиков ROSU ворвались в Центр экологии и развития в Зубин-Потоке, заняли водохранилище и ГЭС "Газиводе".

По информации МВД Сербии, действия спецназовцев сопровождались задержаниями "сербов, которые не совершили каких-либо преступлений". Отмечается, что в состояние полной боевой готовности переведены все силы полицейского спецназа страны.

Ситуация была напряженной, но движение на подъезде к ГЭС не перекрывалось.

Вскоре появилась реакция Европейского Союза. Он призвал Белград и Приштину действовать спокойно и сдержанно. Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич подчеркнула, что ЕС серьезно рассматривает сообщения, поступающие из севера Косово.

В свою очередь директор сербского Управления по Косово и Метохии Марко Джурич раскритиковал реакцию Брюсселя.

"Лично я осуждаю заявление Майи Косьянчич. Она предупредила обе стороны и призвала нас к сдержанности. Как будто мы нападаем на себя. Это пик равнодушия", - сказал он.

По его словам, косовские спецназовцы уже покинули озеро Газивода. Кроме того, он уточнил, что представители некоторых иностранных посольств извинились за арест сербов.

"Уже третий раз сербы видят, что они не могут рассчитывать на KFOR и НАТО ... Достаточно игр. Пришло время для окончания безответственных шагов", - заявил Джурич.

ГЭС "Газиводе" и подстанция "Валач" - ключевые энергетические объекты на севере Косова, которые принадлежат сербской энергосети.

Напомним, что Косово провозгласило независимость в феврале 2008 года. Однако ряд стран, в том числе и Сербия, республику не признали.