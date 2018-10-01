Украина КАРТА Школьное перемирие на Донбассе снова нарушено - 28 обстрелов, есть пострадавшие

2018-10-01 12:13 243

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом шесть раз с запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообщили в штабе ООС, в боевых действиях ранен один военный. Сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, они осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в штабе ООС.