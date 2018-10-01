Мир Южная Корея начала разминировать границу с КНДР - уберут более 2 миллионов мин

2018-10-01 14:43 177

В Южной Корее саперы приступили к разминированию двух участков сухопутной границы с Северной Кореей.

Как сообщает Associated Press, В Сеуле ждут аналогичного же шага со стороны КНДР. Отмечено, что разминирование входит в договоренности стран о снижении военной напряженности.

Сухопутная граница между Кореями составляет 248 километров. При этом с южной стороны установлено, по меньшей мере, два миллиона мин.

Подчеркивается, что сейчас разминируют незначительные участки, однако это первое совместное мероприятие двух стран по снижению напряженности более чем за десять последних лет.

Напомним, недавно в Пхеньяне прошла третья встреча президента Южной Кореи и главы КНДР. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали совместное заявление, включающее в себя военное соглашение, предполагающее закрытие ядерного реактора в Йонбене и ракетного полигона Тончхан. Кроме того, стороны договорились возобновить железнодорожное сообщение между странами.

Президент Южной Кореи по итогам переговоров заявил, что впервые удалось сделать "конкретные шаги" для денуклеаризации Корейского полуострова, а глава КНДР пообещал приехать в Сеул с официальным визитом.

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