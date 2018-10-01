Политика МИД Украины проверяет информацию о задержании экс-нардепа Рудьковского в Москве

2018-10-01 17:44 267

 

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию относительно задержания в Москве экс-нардепа Верховной Рады Николая Рудьковского, который бросил камнем в посольство РФ. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

"Мы сейчас проверяем эту информацию", - сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Она также отметила, что МИД Украины направило ноту в МИД РФ для уточнения информации по данному вопросу.

Ранее стало известно, что Рудьковского задержали в пятницу, 29 сентября на Новой Басманной улице в центре Москвы.

Напомним, в YouTube есть момент, как Рудьковский бросает камень в посольство РФ в Киеве. Видео опубликовано 15 июня 2014 года.

Речь идет о событиях, которые происходили в столице Украины после того как над Луганском был сбит украинский военный самолет Ил-76, 49 людей, которые находились на борту, погибли. Возле посольства РФ в Киеве произошел митинг, участники которого разбили окна и перевернули припаркованные у здания машины.

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