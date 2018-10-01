Украина В Украине начали включать отопление

2018-10-01 20:00 195

 

Во Львове начали включать отопление в бюджетных организациях. Тепло уже появилось в областной клинической больнице и оранжерейно-тепличном комплексе Национального университета имени Ивана Франка. Об этом в понедельник, 1 октября сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отопление в учреждениях включили после обращений руководства. В отопительном сезоне 2018-2019 года предприятие "Львовтеплоэнерго" будет подавать отопление более 1600 жилых домов, 198 образовательным учреждениям (школы, детсады) и 46 медицинским учреждениям (больницы, поликлиники). Предприятие "Зализнычнетеплоэнерго" будет подавать отопление 525 жилым домам, 42 учреждениям образования (школы и сады) и шести медицинским учреждениям.

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