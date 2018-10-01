Политика Один из отравителей Скрипаля помог Януковичу бежать из Украины – СМИ

2018-10-01 21:30 108

Российский журналист обнаружил, что "Руслан Боширов" руководил операцией бегства экс-президента после Революции достоинства

Подозреваемый в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери полковник ГРУ Анатолий Чепига-"Боширов" руководил операцией, в ходе которой экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал в РФ, сообщает "Громадське".

"Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию", – заявил каналу участник расследования, касающегося личностей "Боширова" и его сообщника "Александра Петрова", Сергей Канев.

Ссылаясь на свои источники, журналист утверждает, что Чепига со своим подразделением спецназа прибыл в Межигорье, охранял там Януковича, после чего транспортировал его в Крым.

Канев утверждает, что именно за эту спецоперацию Чепига получил звание "Героя России". Аналогичную награду за "спасение" Януковича получил и экс-сотрудник личной охраны президента РФ, а нынче губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"О Дюмине все говорят, что он преемник Путина. Также мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду и люди, в дальнейшем составившие костяк ЧВК "Вагнера", – заявил журналист.

Он обещал на днях опубликовать подробное расследование на данную тему.

Напомним, ранее мы писали о возможном наличии у Чепиги личных счетов со Скрипалем.

Кроме того, сообщалось, что его обнаружили среды выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.