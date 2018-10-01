Один из отравителей Скрипаля помог Януковичу бежать из Украины – СМИ

Российский журналист обнаружил, что "Руслан Боширов" руководил операцией бегства экс-президента после Революции достоинства
Подозреваемый в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери полковник ГРУ Анатолий Чепига-"Боширов" руководил операцией, в ходе которой экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал в РФ, сообщает "Громадське".
"Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию", – заявил каналу участник расследования, касающегося личностей "Боширова" и его сообщника "Александра Петрова", Сергей Канев.
Ссылаясь на свои источники, журналист утверждает, что Чепига со своим подразделением спецназа прибыл в Межигорье, охранял там Януковича, после чего транспортировал его в Крым.
Канев утверждает, что именно за эту спецоперацию Чепига получил звание "Героя России". Аналогичную награду за "спасение" Януковича получил и экс-сотрудник личной охраны президента РФ, а нынче губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
"О Дюмине все говорят, что он преемник Путина. Также мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду и люди, в дальнейшем составившие костяк ЧВК "Вагнера", – заявил журналист.
Он обещал на днях опубликовать подробное расследование на данную тему.
Напомним, ранее мы писали о возможном наличии у Чепиги личных счетов со Скрипалем.
Кроме того, сообщалось, что его обнаружили среды выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.