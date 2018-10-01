Украина Когда у киевлян появится горячая вода - Горадминистрация

2018-10-01 22:00 234

 

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец назвал срок, в который киевлянами должны дать горячую воду. Об этом он сообщил в эфире Радио Киев.

Если 10 октября руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев согласится подписать мировое соглашение с Киевом, то киевляне могут получить горячую воду где-то через неделю-полторы. «10 октября должно быть судебное разбирательство. После этого 10 октября может быть подписано мировое соглашение. И все будет зависеть от того, поставит господин Коболев свою подпись под мировым соглашением, или нет», - сказал Белоцерковец.

«Знаете, что меня пугает, почему он [Коболев] этого не сделал еще в апреле, чтобы город мог спокойно подготовиться к отопительному сезону? Ничего нового мы в этом мировом соглашении «Нафтогазу» не предложили. Но тогда господин Коболев не хотел подписывать. Надеюсь, сейчас он подпишет», - отметил народный депутат. «После подписания мирового соглашения нужно еще 5 дней, чтобы соглашение вступило в действие, и после этого еще немного времени нужно на технические вопросы [по налаживанию подачи горячей воды и теплоснабжения]», - сообщил Дмитрий Белоцерковец.

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