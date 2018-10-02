За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - четыре раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Как сообщает пресс-центр ООС, за прошедшие сутки сепаратисты осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Зайцево, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - доложили в штабе ООС.
Напомним, за 30 сентября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В боевых действиях был ранен один военный.
Также сообщалось, что сепаратисты обстреляли Майорск, в результате чего ранения получила местная жительница.