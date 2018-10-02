Украина В Винницкой области вспышка кори, заболели сразу 28 школьников

2018-10-02 15:46 129

В Винницкой области заболели корью 28 учащихся общеобразовательной школы I-III ступеней в поселке Тывров.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на начальника отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению департамента здравоохранения Винницкой ОГА Татьяну Бондаренко, в начале месяца наблюдалось некоторое снижение заболеваемости.

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"А сейчас опять больше случаев - пошли в школу дети, в частности, и не привитые. Следовательно, в последнюю неделю сентября по области зафиксированы 80 новых случаев, из которых 71 - среди детского населения", - сообщила Бондаренко.

Она отметила, что случаи заболевания корью фиксируются во всех районах области. На предыдущей неделе вспышка кори произошла в Шаргородском районе, в частности, в с. Лозовая.

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Ранее в селе Горонда на Закарпатье закрыли школу из-за вспышки кори. Один ребенок был госпитализирован.