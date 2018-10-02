Политика Китайский эсминец в спорных водах пытался таранить военный корабль США

2018-10-03 12:43 120

Китайский военный корабль опасно приблизился к американскому эскадренному миноносцу USS Decatur в спорных водах Южно-Китайского моря.

Как заявил представитель Тихоокеанского флота США Чарльз Браун, китайский эсминец Luyang совершил опасный маневр, из-за чего американский корабль вынужден был уклоняться от столкновения.

По словам Брауна, судно КНР двигалось крайне агрессивно и приблизилась к эсминцу США на чрезвычайно короткое расстояние - в 40 метров.

Как подчеркивают американские военные, несмотря на инцидент, они и в дальнейшем будут осуществлять операции на воде и в воздухе в регионе, там, где "позволяет международное право".

Напомним, ранее Китай отменил переговоры с США на высоком уровне по вопросам безопасности.

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