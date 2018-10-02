В Украине начались масштабные проверки бизнеса: кому придется несладко

В Украине начинается масштабная "охота" на предпринимателей, которые платят зарплаты в конвертах. Масштабные проверки бизнеса, о которых предупреждал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, стартуют уже в эту пятницу, 5 октября.
В Кабмине говорят, что будут проверять всех без исключения, передает Сегодня.
"В октябре мы начнем внедрять все нормы, предоставленные нам законом, чтобы защитить права работающих людей и восстановить справедливость", – отмечал Гройсман.
Правда, предыдущие рейды избытка средств в бюджет не принесли. Тогда штрафов выписали на 800 млн гривен, а взыскали всего 16 млн. Проблема в том, что предприниматели оспаривают решения проверяющих органов в судах, где процессы могут тянуться годами.
В то же время, под угрозой штрафов работодатели все-таки оформили официально почти четверть миллиона работников.
"Работодатель должен понимать: если он не оформляет человека, тогда он будет платить штраф за одного работника – 111 тыс грн. Это столько, сколько он может официально ему платить минимальную зарплату два года, а если платит среднюю – около года", – пояснил председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега.
Несмотря на штрафы, каждый третий украинец до сих пор работает неофициально. Бюджет за год недополучил 30 млрд гривен налогов, а сами специалисты-нелегалы остаются без трудового стажа, и в итоге без пенсии.
Предпринимателей на нарушение закона толкает слишком большая налоговая нагрузка, объясняет экономист Олег Пендзин.
"Уплачивая и налог на доходы физических лиц, и ЕСВ, и военный сбор, где-то 40% фонду оплаты труда нужно отдать", – подсчитал Пендзин.
Не на пользу бизнесменам и отток рабочей силы за границу. Чтобы удержать работников, руководители предприятий вынуждены поднимать зарплаты. И искать, на чем сэкономить. Поэтому или сокращают количество подчиненных, или уходят в тень.