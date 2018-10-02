У Климкина решили научить ведущие мировые СМИ по-новому писать название Киева

Министерство иностранных дел начинает онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой будет призывать иностранные СМИ во время упоминаний украинской столицы писать Kyiv, а не транслитерацию с русского языка Kiev. Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины.
Кампания проводится ведомством совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine.
В МИД пообещали, что отныне на его страницах в Facebook и Twitter ежедневно будут публиковаться посты, содержащие случаи некорректного употребления названия Киев как Kiev ведущими иностранными СМИ, такими как The New York Times, BBC и Reuters.
"Приглашаем всех неравнодушных граждан Украины и ее друзей присоединиться к кампании. Чтобы принять участие, нужно: разместить кавер на личных аккаунтах в социальных сетях; используя хэштеги #KyivNotKiev, #CorrectUA и затегав соответствующие ведущие иностранные СМИ в соцмедиа, обратиться к ним с просьбой употреблять название города корректно", - говорится в сообщении МИД.
Как отметили в ведомстве, настало время избавиться от советского прошлого Украины в правописании.