Политика США призвали Венгрию прекратить препятствовать сотрудничеству НАТО с Украиной

2018-10-02 22:00 357

 

Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон призвала Венгрию прекратить препятствовать сотрудничеству между Альянсом и Украиной.

"Мы продолжаем поощрять Венгрию не использовать двусторонние разногласия вопреки обязательствам НАТО сотрудничать с Украиной", - цитирует посла Голос Америки.

Хатчисон подчеркнула, что "для Украины, которая подвергается российской агрессии в своих границах, важно, чтобы мы помогали ей всеми возможными способами, чтобы сдержать Россию".

Дипломат выразила надежду, что "Венгрия отдельно урегулирует с Украиной свои разногласия по поводу закона об образовании, и тогда присоединится к нам в НАТО, чтобы помогать Украине всеми способами сохранить ее суверенную территорию и стабилизировать ее демократию".

Хатчисон подчеркнула, что США - лидер в НАТО и намерены оставаться лидером в трансатлантической организации, успешно гарантируя своим членам мир уже около 70 лет.

Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы, которая, по мнению Будапешта, ограничивает права этнических венгров. Кроме того, Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.

Генсек НАТО Столтенберг уже призывал Венгрию и Украину решить спор касательно языковой статьи закона о реформе образования.

По данным СМИ, страны НАТО негативно отнеслись к блокированию Венгрией сотрудничества с Украиной. США же официально заявили, что полностью поддерживают встречи Украина и НАТО как на уровне глав государств и правительств, так и на уровне министров.

Позже в НАТО заявили, что бессильны преодолеть сопротивление Венгрии, если она выступит против положительной оценки проведения украинских реформ из-за спора с Киевом об образовательной реформе.

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