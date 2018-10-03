За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск, причем восемь раз с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как сообщили в штабе ООС, в боях погиб один военный, еще двое ранены.
Прицельный огонь на Донбассе велся из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, сепаратисты осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Орехово, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Новотроицкое, Богдановка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и два получили ранения", - сообщили в штабе ООС.