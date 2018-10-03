Украина КАРТА Обострение в зоне ООС: сепаратисты применили запрещенное оружие, есть жертвы и раненные

2018-10-03 10:41 228

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск, причем восемь раз с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщили в штабе ООС, в боях погиб один военный, еще двое ранены.

Прицельный огонь на Донбассе велся из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, сепаратисты осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Орехово, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Новотроицкое, Богдановка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и два получили ранения", - сообщили в штабе ООС.