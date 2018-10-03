Политика Янукович будет судиться с СБУ из-за акции протеста у Администрации Порошенко

2018-10-03 13:16 273

В СБУ заявляют, что сын бывшего президента Виктора Януковича Александр пытался организовать акцию под Администрацией президента Порошенко в Киеве.

Об этом в среду, 3 октября, заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

СБУ утверждает, что по указанию Александра Януковича организовать акцию за три тысячи долларов в середине сентября должен был бывший лидер молодежного крыла Партии регионов Сергей Хижняк.

На это непосредственному организатору якобы была перечислена предоплата тридцать тысяч гривен.

В пресс-службе Александра Януковича заявили, что он не причастен к организации и финансированию акций под зданием Администрации президента в Киеве. Таким образом отреагировали на сегодняшнее заявление Службы безопасности Украины.

"Озвученные Виктором Кононенко обвинения являются лживыми и беспочвенными", - говорится в сообщении пресс-службы Януковича-младшего.

Александр Янукович намерен обратиться в суд из-за "распространения заведомо неправдивой информации, порочащей его честь и достоинство".

 

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