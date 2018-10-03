Украина Отопительный сезон в Украине в этом году начнется 15 октября - есть решение Кабмина

2018-10-03 12:15 150

На сегодняшнем заседании Кабмин Украины принял волевое решение о начале отопительного сезона с 15 октября.

“Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона календарно с 15 октября, но до этого времени каждый орган местного самоуправления вправе индивидуально определиться, когда начать отопительный сезон, учитывая реальные погодные условия”, - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, власть демонстрирует “положительную динамику” подготовки к отопительному сезону.

Также Гройсман отметил, что завтра вице-премьер-министр Геннадий Зубко проведет селекторное совещание с регионами страны по вопросу подготовки к отопительному сезону.

Кроме того, премьер уверяет, что в Киеве горячую воду и отопление подадут в ближайшее время.

"Ко мне обратился киевский городской голова за помощью в этом вопросе. Правительство всем, чем смогло, помогло, для того, чтобы вопрос был решен и в ближайшие дни, возможно, в ближайшую неделю, Киев получил все жилищно-коммунальные услуги, включая с горячей водой и теплом", – добавил Гройсман.