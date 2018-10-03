Мир Путин назвал отравленного Скрипаля подонком

2018-10-03 19:00 210

Президент России Владимир Путин назвал бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля подонком. Главу государства процитировало РИА Новости.

"Он просто подонок, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше!" - сказал президент.

Напомним, что 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере британского города Солсбери. Власти королевства заявили, что Скрипалей пытались отравить с помощью нервно-паралитического газа "Новичок".