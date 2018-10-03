Мир фото В Судане столкнулись два военных самолета Антонов

2018-10-03 22:00 192

После инцидента главный аэропорт столицы Судана был закрыт

Сегодня, 3 октября, при посадке в аэропорту Хартума столкнулись самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что после инцидента главный аэропорт столицы был закрыт.

"Обстоятельства пока не известны и о погибших не сообщается", - написал в своем Facebook авиационный блогер Виталий Трубников, который идентифицировал самолеты.

На кадрах видно, как самолеты садятся на одной взлетно-посадочной полосе и один из них врезается в хвостовую часть другой машины на скорости.