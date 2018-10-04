Курьезы Конец анонимности Сети: актриса через суд получила компенсацию за злые комментарии

2018-10-05 21:36 150

Известная эстонская актриса Марика Королев подала в суд на анонимных комментаторов, которые оскорбляли ее на портале Perekool.

Королев потребовала от портала IP-адреса комментаторов, которые оскорбляли ее, и через суд добилась компенсации морального вреда на тысячи евро.

Как сообщает Eesti Päevaleht, сначала актриса попыталась через своего адвоката достичь досудебного соглашения.

Некоторые комментаторы пошли на диалог и выплатили. Другие же проигнорировали, но в итоге им пришлось тоже заплатить, поскольку суд вынес решение в пользу заявительницы.

Когда Perekool по решению суда выдал IP-адреса людей, которые писали унизительные и оскорбительные комментарии, выяснилось, что больше всего свирепствовали люди с высшим образованием, хорошей работой и определенным весом в обществе.

Сама Марика Королев призналась интервью, ее очень удивило, что люди, оставившие бранные комментарии - высокообразованные и состоятельные.

"Например, злобные комментарии исходили даже из офиса одного нотариуса, который должен быть вежливым, деликатным и иметь сильные нравственные основы. Также чиновница из Тарту сообщила, по ее мнению, очень точные нюансы моей личной жизни. И один шахматист, известный джентльмен из телевизора, которого я уважала за его широкий кругозор и знания, тоже перемывал мне косточки", - рассказала Королев.